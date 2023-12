E il Pescara annuncia la firma di... Rodrygo!

Il Pescara Calcio da anni è all'avanguardia nella comunicazione social. Se in campo le cose non vanno troppo bene, è altrove che il club biancazzurro si fa notare in positivo. Su X, o se preferite la vecchia dizione su Twiitter, il Pescara spesso trova post a suo modo geniali. Talvolta esilaranti, altre volte seri ma sempre connotati da arguzia ed intelligenza. Ed i media parlano del Pescara e dei suoi post. L'ultimo? E' in chiave calciomercato ed è stato "indotto" da un misterioso tweet di un fuoriclasse celebratissimo del Real Madrid: Rodrygo Silva de Goes, noto come Rodrygo Goes o solo Rodrygo. La risposta del club abruzzese ha trovato ampio risalto anche a livello internazionale. Ma cosa è successo?

L''attaccante classe 2001, dei Blancos ma anche della Nazionale brasiliana, ha lanciato un misterioso messaggio sui social, scrivendo “PE” sul proprio profilo X, accompagnato dall’emoticon della localizzazione, lasciando quindi libera interpretazione sul significato. Mentre in molti si ingegnavano per capire proprio cosa volesse dire il giocatore scrivendo quelle due lettere, il Pescara ha svelato il mistero: Rodrygo ha firmato per i biancazzurri. Ovviamente, il tutto è mera ironia, che spesso contraddistingue i tweet della squadra dannunziana da 3 anni impegnata in Serie C. Il post del Delfino ha scatenato una ridda di retweet e commenti. I più simpatici? Quelli che "contestano" l'arrivo del brasiliano. "Che ci dobbiamo fare? Abbiamo già Merola in quel ruolo", ha scritto qualcuno... Alla riapertura del mercato il 2 gennaio vedremo se il Pescara riuscirà a piazzare un colpo doc, di certo non Rosdrygo ma qualcuno in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra di Zeman