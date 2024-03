Arriva anche la stangata del Giudice Sportivo a Roberto D'Aversa dopo il fatti di Lecce-Verona

L'esonero è arrivato ammeno di 24 ore dai fatti avvenuti al triplice fischio di Lecce-Verona che hanno fatto il giro del mondo, adesso c'è anche una pesante sanzione disciplinare nei confronti del pescarese Roberto D'Aversa, ormai ex allenatore dei salentini. Con il comunicato n.188, il l Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte nel corso della riunione del 12 marzo 2024 e per D'Aversa la mano non è stata inevitabilmente leggere. Quattro giornate di squalifica e un'ammenda di I € 10.000,00. Questa la motivazione addotta: "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente".

Il Giudice ha assunto altri provvedimenti per il concitatissimo (eufemismo) immediato post partita del Via del mare. Henry del Verona è stato sanzionato con una squalifica di un turno "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione", mentre un'ammenda di € 8.000,00 è stata comminata alla società U.S. Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e numerose bottigliette di plastica" (sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS).