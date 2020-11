Pescara, primo allenamento per mister Breda: "Gruppo con giocatori di qualità ed esperienza"

Primo allenamento per il nuovo allenatore del Pescara, Roberto Breda, nella giornata di oggi, lunedì 30 novembre.

Breda ha tenuto la prima seduta con i biancazzurri nel Delfino Training Center in vista dell'anticipo di venerdì contro l'Ascoli in terra marchigiana.

Breda sfiderà il suo vecchio maestro, Delio Rossi, appena subentrato sulla panchina dei bianconeri fu infatti il suo allenatore ai tempi della Salernitana.

Breda, ai microfoni del Tgr Abruzzo, ha ammesso di conoscere l'importanza di una piazza come la nostra e parlato di un gruppo composto da calciatori di qualità ed esperienza e di giovani interessanti. Punterà a rilanciare giocatori apparsi finora in ombra come Galano, autore di 15 gol lo scorso anno, e Valdifiori «che proviene da un percorso importante».