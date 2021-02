Roberto Breda appeso a un filo: esonero vicino, ecco chi potrebbe sostituirlo

L'allenatore del Pescara, dopo aver rimediato l'ennesima sconfitta che mantiene i biancazzurri sul fondo della classifica, potrebbe essere sollevato dal proprio incarico nelle prossime ore. In pole position per rimpiazzarlo ci sono 4 tecnici

La sorte di Roberto Breda sulla panchina biancazzurra è ormai appesa a un filo. L'allenatore del Pescara, dopo aver rimediato oggi l'ennesima sconfitta che mantiene la squadra abruzzese sul fondo della classifica, potrebbe essere sollevato dall'incarico nelle prossime ore. Con l'esonero vicino, dunque, ci sarebbero già 4 tecnici in pole position per rimpiazzarlo e provare così a dare una scossa all'ambiente. Ecco chi potrebbe sostituire Breda:

Franco Lerda

Gianluca Grassadonia

Alessandro Calori

Massimo Drago

Per uno di loro, vale a dire Lerda, si tratterebbe di un gradito ritorno in riva all'Adriatico, visto che il tecnico di Fossano ha già guidato il Delfino agli esordi della propria carriera: era infatti la stagione 2007-2008 quando Lerda sbarcò nella nostra città per la sua prima esperienza in Serie C, arrivando sesto.