Roberto Breda, debutto "di fuoco" ad Ascoli per il nuovo allenatore del Pescara

Il nuovo allenatore del Pescara, Roberto Breda, è pronto per un vero e proprio "battesimo di fuoco". Il tecnico, infatti, esordirà sulla panchina biancazzurra questa sera, e per il suo debutto è stata scelta Ascoli, in occasione del derby contro i piceni guidati dal suo maestro Delio Rossi. La partita si giocherà nello stadio Del Duca alle ore 21.

Come dichiarato dallo stesso Breda nelle prime interviste, “da avversario bazzico Pescara da un bel po', sia da giocatore che da allenatore”. Ha incontrato il Delfino in diverse circostanze: tra queste menzioniamo la sconfitta dei biancazzurri guidati da Massimo Oddo a Terni nel 2015, sconfitta poi replicata in casa sotto i colpi di Massimiliano Busellato.

Breda ha iniziato la sua carriera nel calcio da centrocampista vestendo le casacche di Sampdoria, Messina, Udinese, Spal, Salernitana, Parma, Genoa e Catania. La carriera da mister è invece cominciata con le giovanili della Reggina nel 2007 per proseguire, poi, sempre con i granata a dirigere la prima squadra, prima di passare ad allenare Vicenza, Latina, Ternana, Entella, Perugia e Livorno.