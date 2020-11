Roberto Breda è il nuovo allenatore del Pescara, l'annuncio ufficiale

Roberto Breda è il nuovo allenatore del Pescara.

A distanza di meno di un'ora dall'ufficializzazione dell'esonero di Massimo Oddo, la società biancazzurra del presidente Daniele Sebastiani annuncia l'ingaggio del nuovo allenatore.

Questo il comunicato ufficiale:

«La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l’Ascoli. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro».