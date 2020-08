Il Pescara ha deciso: torna Massimo Oddo, sarà lui il nuovo allenatore. A meno di sconvolgimenti dell'ultima ora, la società biancazzurra e l'ex campione del mondo hanno trovato l'accordo: un anno di contratto con opzione per il secondo. Vinta la concorrenza di Fabio Pecchia.

Negli ultimi giorni, infatti, Sottil (già abbastanza distante da una conferma) si era sempre più allontanato, e anche il nome di Gigi Di Biagio era rimasto sullo sfondo. Stesso discorso per Pillon, confinato più che altro in una "magnifica suggestione" adatta ai sogni dei tifosi ma poco corrispondente alla realtà.

All'atto pratico erano rimasti solo Oddo e Pecchia a contendersi la panchina del Delfino. L'ex giocatore della Juventus avrebbe potuto accasarsi in riva all'Adriatico se ci fossero stati nuovi ingressi nella società, ma così non è stato, e allora si è deciso con convinzione di puntare sul 44enne tecnico pescarese.

Oddo ha chiesto una squadra giovane e competitiva, sicuramente rinnovata. Per lui, che con il Pescara ha conquistato due finali play off (una persa contro il Bologna, l'altra vinta contro il Trapani, con conseguente promozione in serie A), il ritorno nella sua città costituisce anche un'occasione di rilancio professionale.