La società dice basta: biancazzurri in ritiro per tutta la settimana lavorativa

Dopo l'ennesima sconfitta, rimediata sabato pomeriggio in casa contro la Reggina, la Delfino Pescara 1936 ha stabilito che, a partire da ieri sera, la squadra dovrà andare a stare nell'Ekk Hotel. Dunque la società dice basta e manda i biancazzurri in ritiro per tutta la settimana lavorativa.

Attenzione. però, perché non è escluso che questa "punizione" possa protrarsi per un periodo di tempo più lungo. Il sodalizio abruzzese ha comunicato, inoltre, che sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore equatoguineano Josè Machin, protagonista nei giorni scorsi di un alterco via social con un tifoso.