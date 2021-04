Il Pescara continua il ritiro, doppia seduta di allenamento in attesa del Brescia

Ieri divisione in due gruppi con esercizi di forza, palestra, fisioterapia e video durante la mattinata; lavoro tattico a campo ridotto nel pomeriggio; infine, tiri in porta

Il Pescara continua il suo ritiro in terra lombarda, e ieri ha effettuato una doppia seduta tecnico-atletica in attesa della gara contro il Brescia che si giocherà sabato 10 aprile dalle ore 14 nello stadio Mario Rigamonti.

Questo il report degli ultimi allenamenti: divisione in due gruppi con esercizi di forza, palestra, fisioterapia e video durante la mattinata; lavoro tattico a campo ridotto nel pomeriggio; infine, tiri in porta. Oggi è in programma un'altra doppia seduta.