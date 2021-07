Primo giorno di ritiro a Palena per il Pescara di mister Auteri [FOTO-VIDEO]

Iniziato ufficialmente oggi, giovedì 15 luglio, il ritiro dei biancazzurri in vista della prossima stagione di Serie C

Primo giorno di lavoro in montagna per il Pescara guidato dal nuovo allenatore Gaetano Auteri.

I biancazzurri convocati si sono ritrovati a Palena dove hanno cominciato la preparazione in vista della prossima stagione che inizierà ufficialmente il 14 agosto con la Coppa Italia.

Invece i dirigenti sono a Milano per il calciomercato e tra qualche giorno ci saranno senz'altro novità in casa Delfino sia in entrata che in uscita.

Questi i calciatori convocati e attualmente impegnati a Palena:

Portieri: Vincenzo Fiorillo, Nicolò Radaelli, Alessandro Sorrentino.

Difensori: Gennaro Scognamiglio, Mardochee Nzita, Davide Veroli, Mirko Drudi, Frederik Sorensen, Edgard Elizalde, Gianluca Longobardi, Alessandro Celli, Edoardo Masciangelo.

Centrocampisti: Ledian Memushaj, Mirko Valdifiori, Massimiliano Busellato, Luca Crecco, Amadou Diambo, Nicolas Mercado, Marco D'Aloia, Simone Madonna.

Attaccanti: Cristian Galano, Cristian Bunino, Michael De Marchi, Andrea Di Grazia, Gennaro Borrelli, Marco Chiarella, Nicolas Belloni, Vladislav Blanuta, Milos Bocic.