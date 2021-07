Pescara, si aggregano al gruppo Eugenio D'Ursi e Franco Ferrari

Doppia seduta di allenamento oggi per il Pescara nel ritiro estivo di Palena. Nel pomeriggio si sono uniti anche D'Ursi e Ferrari

Doppia seduta di allenamento oggi per il Pescara nel ritiro estivo di Palena. Mattinata dedicata alla tattica, divisi per gruppi; nel pomeriggio attivazione in palestra, esercizi sul campo e partitella e corsa a ritmi elevati con tutto finale nel fiume Aventino.

Si sono aggregati al gruppo Eugenio D'Ursi e Franco Ferrari, svolgendo una seduta di allenamento differenziata.