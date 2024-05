Rissa finale in Pescara-Juventus Next Gen, arriva la stangata del Giudice Sportivo

Si temeva una stangata per più giocatori dopo il parapiglia finale di Pescara-Juventus Next Gen, ma alla fine a pagare il conto -salatissimo - sono stati solo i due giocatori espulsi nei concitatissimi minuti conclusivi del secondo turno playoff di Lega Pro, conclusosi con la sconfitta del Delfino ed il passaggio del turno dei bianconeri. Luca Sasanelli del Pescara e Pedro Felipe della Juve.

Queste le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo Giudice Sportivo dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Marco Ravaglioli, per la sanzione a Pedro Felipe: "per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario Sasanelli Luca in quanto, dopo essere stato strattonato, toccato sul retro del collo e colpito con un pugno sul petto, reagiva colpendolo con il gomito destro al collo/mento, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze". Questo invece quanto riportato a motivazione della sanzione inflitta all'attaccante biancazzurro Sasanelli: "per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario De Jesus Gomes Pedro Felipe in quanto, durante l’esultanza per la rete avversaria, lo strattonava ripetutamente fino a mettergli le mani sul retro del collo e colpirlo con un pugno sul petto, così facendolo cadere a terra e provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta".

Il tutto era scaturito dopo il terzo gol bianconero, al minuto 99 del maxi recupero prolungato poi dopo il gol del momentaneo 1-2 di Milani, quando l'autore del tris Mbangula, in contropiede solitario, dopo aver battuto Plizzari era andato a festeggiare sotto la Curva Nord, scatenando le ire pescaresi. Ne era quindi scaturita una rissa, a fatica sedata dall'arbitro e dai suoi collaboratori e si pensava che sarebbero stati punti per tale condotta altri giocatori delle due squadre. Invece no, a pagare il conto per tutti sono stati il difensore della Juve e la punta del delfino, da pochissimo entrato in campo, ambedue espulsi dal direttore di gara Michele Delrio.

Il Giudice Sportivo, inoltre, nel comunicato 223/DIV ha inflitto un'ammenda di € 900,00 alla società Pescara "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco, al 5° e al 30° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza e, nel corso della gara, due fumogeni, senza conseguenze"