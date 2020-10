Riprendono le attività della scuola calcio del Pescara [FOTO]

Nel pieno rispetto della normativa in vigore, riprendono le attività della scuola calcio del Pescara. Da oggi, 29 ottobre, vengono infatti ripristinati gli allenamenti. La decisione è stata presa dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte ieri pomeriggio durante il question time in aula alla Camera dei Deputati, "dove sono stati chiariti i dubbi inerenti il Dpcm del 24 ottobre la cui interpretazione, da parte della successiva circolare del Viminale, si poneva in aperta contraddizione con la Faq del dipartimento dello Sport", informa una nota.

A seguito dei chiarimenti del governo, sono consentiti gli allenamenti in modalità individuale: "Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento".