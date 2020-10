Il Pescara rinnova la partnership con Barbuscia Spa [FOTO]

Il Pescara rinnova la partnership con Barbuscia Spa. Ieri pomeriggio, infatti, si è tenuto un evento, nella concessionaria Barbuscia, a sostegno dello sponsor biancazzurro. Per il Delfino erano presenti Raul Asencio, Luca Antei e Fabio Maistro.

Sempre ieri, dopo la trasferta di Coppa Italia contro il Parma, sono ripresi gli allenamenti. Questo il report: attivazione in palestra e lavoro sul campo divisi in gruppi, partitella nel finale di giornata, differenziato per Asencio, Maistro e Bocic.

Inoltre terapie fuori sede per Drudi, in attesa del consulto medico con il responsabile sanitario Vincenzo Salini. Stamane si è tenuta una nuova seduta tecnico-atletica.