Rimini-Pescara, non sarà una gita per il Delfino: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Quattro striminziti punti in 4 partite della gestione Bucaro, adesso è necessario cambiare marcia e tornare a far punti, e tanti, con continuità. E' questa la missione del Pescara sin dalla partita di Rimini in programma venerdì 15 marzo in Romagna alle ore 20:45. Al cospetto dei biancazzurri ci sarà una squadra di casa reduce da 4 sconfitte di fila, Coppa Italia inclusa, e dunque desiderosa anch'essa di tornare a muovere la classifica per avvicinarsi al suo obiettivo stagionale.





LE ULTIME – Per la terza trasferta da quando è capo allenatore, mister Bucaro appare intenzionato a proporre di nuovo la difesa a tre, novità del pirotecnico match contro la Carrarese, ma senza trequartista a supporto di due punte. Niente 4-3-3, dunque, e niente 3-4-1-2: a Rimini il tecnico proporrà il 3-4-3 con Tunjov e Cuppone inizialmente in panchina per far spazio a Cangiano in avanti a sinistra del tridente che avrà in Accornero il riferimento centrale come falso nueve. Tra i biancazzurri torna a disposizione Sasanelli, resta ancora ai margini per infortunio Vergani che rientrerà solo nella prima settimana di aprile, dunque dopo Pasqua. I romagnoli saranno invece privi del lituano Megelaitis, in passato sondato anche dal Delfino in chiave mercato, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al rientro, invece, dalla squalifica l’ex Cernigoi che a gennaio era stato vicino al ritorno a Pescara (per lui in riva all'Adriatico solo 6 mesi al primo anno di C con Auteri prima e Zauri poi in panchina).





L'ARBITRO - Antonio Di Reda, al debutto assoluto con il Delfino, della sezione di Molfetta dirigerà Rimini - Pescara, match valido per la 13° giornata di ritorno dirigerà la gara, coadiuvato dagli assistenti: Daljit Singh della sezione di Macerata e Marco Roncari della sezione di Vicenza (quarto uomo: Francesco Masi della sezione di Pontedera)

PROBABILI FORMAZIONI -

Rimini (4-3-3)

91 Colombi;

98 Lepri, 6 Gorelli,15 Gigli, 3 Quacquarelli;

33 Langella; 28 Sala, 80 Garetto;

73 Lamesta, 9 Morra, 31 Malagrida

All. Troise

Pescara (3-4-3)

22 Plizzari;

23 Pellacani, 13 Brosco, 5 Di Pasquale;

19 Pierno, 8 Aloi, 6 Squizzato, 2 Milani;

10 Merola, 11 Accornero, 32 Cangiano.

All. Bucaro

DOVE VEDERE LA PARTITA - rimini-Pescara, partita valida come turno N.32 del girone B Lega Pro, in programma venerdì 15 marzo alle ore 20:45 allo stadio Romeo Neri, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now