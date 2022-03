Mourinho al vetriolo su Zeman: "Non rispondo ad un tecnico che ha vinto due serie B"

"Ho vinto venticinque titoli, lui due volte la serie B". José Mourinho ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni di Zdenek Zeman alla vigilia del derby della Capitale, in programma oggi all'Olimpico.

Ieri, nella conferenza stampa pregara, lo Specia One non ha voluto replicare alle dichiarazioni del boemo rilasciate in settimana nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, secondo cui la Lazio sarebbe favorita “perché è più avanti nel percorso che sta facendo rispetto al suo”, riporta il giornalista, e perché “la Roma di Mourinho ha deluso sul piano delle aspettative” aggiunge..

Mou al vetriolo

“Il mio commento è...tu sicuramente non ti aspetti che un allenatore con venti cinque titoli risponde a un allenatore con due campionati di serie B, che è il suo curriculum”, le parole di Mourinho che, incalzato dal giornalista, ha chiuso l'argomento snobbando definitivamente il tecnico di Praga, promosso in serie A nel 2012 con il Pescara di Verratti e compagni: “Se tu mi fai una domanda in relazione a Trapattoni, Capello, io cerco di rispondere, però Zeman, per favore, non posso rispondere”