Reggina-Pescara, ecco i biancazzurri convocati per la gara del Granillo

Tutto pronto per Reggina-Pescara. È stata diramata la lista dei giocatori che oggi pomeriggio saranno a disposizione dell'allenatore del Delfino, Massimo Oddo, in terra di Calabria. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 16,15. Ecco i biancazzurri che sono stati convocati per la gara del Granillo:

1 FIORILLO Vincenzo

12 SORRENTINO Alessandro

38 RADAELLI Nicolò

3 ELIZALDE Edgar

5 DRUDI Mirko

19 MASCIANGELO Edoardo

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

16 BOCCHETTI Salvatore

40 OMEONGA Stephane

34 FERNABDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

37 MAISTRO Fabio

7 BOCIC Milos

9 ASENCIO Raul

77 CETER Damir

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

24 CAPONE Christian