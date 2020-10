Reggina-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Seconda gara di campionato (la prima in trasferta) per i biancazzurri, agli ordini di Massimo Oddo che è tornato sulla panchina adriatica dopo la parentesi con Sottil e l'esonero di Legrottaglie. Si torna in campo dopo il pareggio all'esordio contro il Chievo. In mezzo c'è stata anche la vittoria ai rigori in coppa Italia ai danni del Notaresco.

Buon pomeriggio dallo stadio Granillo di Reggio Calabria per la gara tra i biancazzurri di Oddo e la Reggina. Si tratta della seconda partita di campionato. Tra pochi minuti le due squadre entreranno in campo. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

1' Il match è appena cominciato. Al 2' primo squillo dei padroni di casa con Loiacono che lascia partire un gran destro al volo da fuori area ma la sua conclusione si perde a lato di poco. 10' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio al Granillo, sempre 0-0 tra Reggina e Pescara. Deve ancora decollare il match. 12' Ritmi molto bassi fino a questo momento: era partita meglio la Reggina, con un lungo possesso palla, mentre ora sta provando ad alzare il baricentro il Pescara.

17' Rigore per il Pescara assegnato dopo che Rossi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, aveva steso Scognamiglio: dal dischetto va Galano che però tira sul palo! Incredibile! Occasione sprecata e risultato ancora fermo sullo 0-0.

Passano solo 6 minuti e, purtroppo, viene rispettata ancora una volta la regola del "goal sbagliato, goal subito": al 23', infatti, arriva il sigillo della Reggina. Tap in vincente di Liotti che, sulla ribattuta di Fiorillo, riesce a sbloccare il risultato. È 1-0 per i padroni di casa.

REGGINA (3-4-1-2) - Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Crisetig, Liotti, Gasparetto; Bellomo; Menez, Denis. A disp.: Guarna, Farroni, Delprato, Di Chiara, Peli, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Mastour, Lafferty, Vasic. All. Toscano

PESCARA (4-3-2-1) - Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski; Memushaj, Valdifiori, Busellato; Galano, Maistro; Ceter. A disp.: Radaelli, Sorrentino, Elizalde, Masciangelo, Bocchetti, Ventola, L. Fernandes, Omeonga, Bocic, Asencio, Riccardi, Capone. All. Oddo

Reti: Liotti 23' pt

Arbitro: Marini di Roma