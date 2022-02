Reggiana - Pescara, le ultime

Pompetti rischia il forfait, per il big match di lunedì sera (ore 21, diretta su Eleven Sports e Raisport) al Mapei Stadium Auteri scalda il suo fedelissimo De Risio. Il Pescara si avvicina alla partita sul campo della Reggiana e lavora per presentarsi con il miglior undici possibile contro la seconda forza del campionato. Una partita a cui i giocatori del Delfino tengono particolarmente, dopo il ko all’Adriatico subito all’andata, costato poi la pesante crisi autunnale che ha portato Ferrari e compagni a distanza siderale dalla vetta e dalla lotta alla promozione diretta in B.



L’unico assente non dovrebbe essere, però, Ledian Memushaj, ancora alle prese con i problemi alla caviglia che l’hanno tenuto fuori contro il Gubbio. Il capitano rischia di saltare diverse partite per infortunio: oltre alla Reggiana, Memu salterà le sfide di giovedì 17 febbraio all’Adriatico (ore 21), contro la Virtus Entella, e di domenica 20 febbraio (17.30) in trasferta contro la Fermana. Non solo l’albanese, adesso, sembra essere convalescente. Anche Marco Pompetti non è al top e potrebbe alzare bandiera bianca per lunedì sera. E lo stesso discorso vale per Gianmarco Ingrosso in difesa.



Il tecnico siciliano, quindi, pensa ad una coppia inedita, ma di esperienza, fisicità e qualità: De Risio, appena tornato a disposizione dopo aver smaltito il Covid, e l’ultimo acquisto Pontisso, uno dei migliori domenica scorsa al suo debutto da titolare con la maglia biancazzurra. In difesa, fiducia a Ierardi, con Drudi e Illanes. A sinistra potrebbe avere una chance importante Nzita, con Cancellotti a destra. Ferrari al centro del tridente con D'Ursi e Clemenza, al momento favorito su Rauti.

Gli emiliani hanno tre assenze pesanti: l'ex Del Pinto, centrocampista aquilano cresciuto nel vivaio biancazzurro, e la coppia Rozzio - Rossi, out per squalifica. Nel 3-5-2 del tecnico Aimo Diana, Venturi tra i pali, Luciani, Camigliano e Cauz in difesa, Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, D’Angelo e Contessa a centrocampo, la coppia Zamparo-Lanini in attacco (12 e 11 reti). In casa la Reggiana, ancora imbattuta in campionato, ha conquistato 31 punti in 13 partite (9 vittorie e 4 pareggi).