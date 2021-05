Reggiana-Pescara almeno per onorare la maglia, ecco i biancazzurri convocati

Conto alla rovescia per la partita di Serie B che si giocherà domani pomeriggio a partire dalle ore 14 nello stadio di Reggio Emilia. Mister Grassadonia ha scelto chi lo accompagnerà in questa trasferta

È scattato il conto alla rovescia per Reggiana-Pescara, partita che si giocherà domani pomeriggio a partire dalle ore 14 nello stadio di Reggio Emilia. I biancazzurri saranno chiamati a scendere in campo almeno per onorare la maglia dopo una stagione di Serie B tutt'altro che esaltante e che si sta concludendo mestamente, con la squadra che sta scivolando sempre più verso la retrocessione in Lega Pro.

Se infatti il Delfino non è ancora matematicamente sceso di categoria, è innegabile che i calciatori stiano dimostrando da tempo un atteggiamento tutt'altro che battagliero, e anzi sembra che abbiano già rinunciato a lottare. Ad ogni modo, mister Grassadonia ha scelto anche questa volta chi lo accompagnerà in trasferta. Ecco dunque i convocati: