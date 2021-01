Calcio, il Pescara si prepara alla trasferta con la Reggiana: arbitrerà Meraviglia

Il Pescara di mister Breda continua la preparazione in vista della trasferta di Reggio Emilia contro la Reggiana, altro scontro diretto dopo quelli con Virtus Entella e Cosenza.

Un appuntamento da non fallire per il Delfino che è ancora al terzultimo posto dopo l'unico punto guadagnato nelle ultime 2 partite.

Allenamento mattutino per i biancazzurri nel centro sportivo Vestina.

Lavoro di forza e tattica in vista della trasferta in terra emiliana in programma lunedì 4 gennaio con inizio ore 18 al Mapei Stadium – Città del Tricolore. Lavoro differenziato per Luca Antei, Edgar Elizalde, Salvatore Bocchetti e Christian Capone mentre proseguono il loro personale percorso di recupero Mattia Del Favero, Mirko Drudi e Raul Asencio.

Domani previsti tamponi e seduta di rifinitura allo Stadio Adriatico. Dopo il pranzo è prevista la partenza per Reggio Emilia.

Designato anche l'arbitro della partita: sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia a dirigere, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Sechi. Quarto uomo sarà Ros.