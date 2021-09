Verso il recupero Marilungo e Rauti per la sfida di domani contro il Montevarchi

Marilungo e Rauti verso il recupero, Auteri dovrebbe presentarsi con la rosa quasi al completo domani pomeriggio (17:30) contro il Montevarchi a Pontedera. “Hanno avuto qualche problemino, si sono allenati e domenica saranno sicuramente a disposizione”, le parole del ds Matteassi sui due attaccanti.

Out Bocic e Chiarella, ma dentro anche gli assenti in Coppa. Diversi i dubbi di formazione del tecnico siciliano: in difesa, ad esempio, sarà uno tra Ingrosso e Illanes a tenersi stretta la maglia conquistata contro il Grosseto? O rientreranno Cancellotti e Frascatore? Da questa scelta dipende anche quella della fascia destra: sarà Zappella il quarto o toccherà all’ex teramano? In mediana non sembrano esserci dubbi: Auteri vuole continuare ad affidarsi al tandem Pompetti-Memushaj. A sinistra tocca a Nzita, uno dei migliori di questa prima fase della stagione. Il tridente ritroverà al centro De Marchi, con D’Ursi chiamato agli straordinari a sinistra. A destra ballottaggio fino alla fine tra Clemenza e Galano, con il primo favorito. In panchina Ferrari, proprio con Marilungo e Rauti.