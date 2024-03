Recanatese-Pescara, il Delfino va su quell'ermo colle: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ultima chiamata per il Pescara in chiave lotta per il gradino più basso del podio, sempre più distante dopo il ko di Sassari e con altre 2 squadre (Perugia e Gubbio) tra il Delfino e la Carrarese che nel prossimo turno sarà di scena proprio all'Adriatico per una partita importantissima. I biancazzurri martedì 5 marzo alle ore 20:45 saranno di scena a Recanati contro una squadra in profonda crisi e in caduta libera, iniziata proprio con il successo all'Adriatico nel girone d'andata. Nessuna delle due potrà fare sconti, per non pregiudicare la rincorsa al rispettivo obiettivo stagionale.

LE ULTIME - Mister Bucaro per la partita nelle Marche cambierà più di qualcosa, dopo che nelle prime due partite della sua gestione con pieni poteri aveva praticamente mantenuto intatti uomini ed intelaiatura (unica eccezzione, obbligata, Franchini per lo squalificato Tunjov). Cambierà molto in difesa, lasciando presumibilmente i soli Milani e Plizzari rispetto alla retroguardia vista in Sardegna e riproporrà Tunjov in mediana. Chance dal 1' per Accornero. Sasanelli ha ancora la febbre e sarà dispensato dalla partita. Ancora ai margini Vergani, che potrebbe tornare tra i convocati contro la Carrarese. Sul fronte opposto certe le defezioni per infortunio dell’attaccante italo-nigeriano Egharevba e del centrocampista gambiano Gomez. In dubbio l’esperto difensore centrale Allievi. Gianluca Longobardi e, soprattutto, il 37enne Federico Melchiorri sono gli ex di turno.

PROBABILI FORMAZIONI - Recanatese (3-4-2-1): Meli, Shiba, Ferrante, Peretti, Raimo, Carpani, Raparo, Longobardi, Lipari, Sbaffo, Melchiorri, All. Filippi

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierno, Pellacani, Mesik, Milani, Aloi, Dagasso, Tunjov, Merola, Cippone, Accornero. All Bucaro,

DOVE VEDERE LA PARTITA - Recanatese-Pescara, partita valida come turno N.30 del girone B Lega Pro, in programma martedì 5 marzo alle ore 20:45 allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati,, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now.