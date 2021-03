Raoul Bellanova convocato nella Nazionale under 21

Il raduno è previsto per il prossimo 20 marzo. L’Italia fa parte del Gruppo B e sarà impegnata dal 24 al 31 marzo in Slovenia

C'è anche il pescarese Raoul Bellanova tra i convocati del ct Nicolato per le prossime partite della Nazionale under 21. In Slovenia, infatti, gli 'azzurrini' giocheranno il 24, 27 e 30 marzo contro la Repubblica Ceca, la Spagna e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma tra poco meno di tre mesi.

Il raduno è previsto per il prossimo 20 marzo. L’Italia fa parte del Gruppo B e sarà impegnata dal 24 al 31 marzo in Slovenia: le prime due classificate dei quattro gironi staccheranno il pass per la fase finale ad eliminazione diretta, che si terrà in Ungheria e Slovenia dal 31 maggio al 6 giugno.