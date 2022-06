A Montesilvano i ragazzi di Pescara vincono il Progetto Rete - Refugee Teams

A Montesilvano festa grande per i ragazzi del centro Sai MSNA di Pescara che hanno partecipato al Progetto Rete - Refugee Teams della Figc. Pescara ha vinto la sfida con gli altri centri abruzzesi Sai-Sioprimi: 100 i minori stranieri non accompagnati che si sono divertiti sul campo di calcio. Un progetto che solo nell’edizione del 2022 ha coinvolto oltre 2.000 minori stranieri accolti in Italia in oltre 160 strutture di tutto il territorio nazionale. Obiettivi del progetto sono di favorire processi di inclusione attraverso il calcio, promuovere comportamenti eticamente corretti attraverso l’educazione ai valori utilizzando l’attività sportiva come modello per la società civile. I ragazzi della struttura di Pescara accedono ora alla fase interregionale, in programma a luglio in Puglia.