Al via la stagione sportiva 2020/2021, ecco quando il Pescara si radunerà

Al via la stagione sportiva 2020/2021, con il Pescara che si radunerà tra pochi giorni. In attesa, infatti, di conoscere il nome del tecnico che guiderà i biancazzurri nella prossima stagione, gli stessi calciatori sono stati convocati per sabato 29 agosto alle ore 8,30 nel centro sportivo Delfino Training Center. A disposizione del mister ci saranno:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Balzano, Belloni, Bocic, Borrelli, Bunino, Busellato, Celli, Crecco, Diambo, Di Grazia, Drudi, Elizalde, Fiorillo, Galano, Masciangelo, Memushaj, Radaelli, Scognamiglio, Ventola, Zappa, Sorrentino

Il programma prevede al mattino tamponi e test sierologici al centro sportivo e, a seguire, seduta di allenamento e pranzo nell'Ekk Hotel. Nel pomeriggio, sistemazione all'Ekk Hotel e seduta di allenamento. La fine del ritiro è fissata per domenica 20 settembre.