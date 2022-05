Promozione: Sablone dal Loreto Aprutino allo stage con il Pescara

Dopo un’ottima stagione con il Loreto Aprutino, con cui ha vinto la Prima categoria (55 punti, primo posto davanti alla Virtus Pescara), Samuele Sablone è stato convocato per uno stage dal Pescara Calcio.

Sablone è un centrocampista molto interessante, che ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori del club del presidente Daniele Sebastiani. Il classe 2003 in questa stagione si è reso protagonista con la squadra del duo Vadini-Delle Monache e del direttore sportivo Alessandro Di Marcoberardino, con cui ha centrato il ritorno in Promozione.

Ora il sogno di una maglia, sempre biancazzurra, con il Delfino sul petto. Sablone si allenerà al Poggio degli ulivi e verrà valutato dai tecnici del settore giovanile del Pescara. Una soddisfazione enorme anche per il suo allenatore a Loreto, Adamo Pavone, che lo ha fatto maturare e crescere in un campionato duro come quello di Prima.