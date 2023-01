Promozione, il Pianella cambia allenatore

"Ringraziamo per la professionalità, serietà e dedizione Mister Contini augurandogli le migliori fortune di vita e di carriera. Accogliamo Mister Daniele Fanì e che la sua nota esperienza e competenza ci aiuti a tirarci fuori da questo periodo delicato". Con questo breve comunicato, il Pianella chiude l'era Contini e apre una nuova fase della sua stagione, con Daniele Fanì sulla panchina biancazzurra. Fatale al tecnico esonerato il ko contro il Mosciano, che ha fatto precipitare la squadra pescarese in piena bagarre play-out (quartultimo posto) dopo la prima giornata di ritorno di domenica scorsa.

Preoccupato dal ruolino di marcia deludente della prima parte di stagione, e dal rischio di continuare a scivolare verso il fondo, il patron Sergio Di Leonardo ha deciso di voltare pagina, affidandosi ad un allenatore di grandissima esperienza e conoscitore del girone B, quello delle teramane, in cui ha già guidato il Villa Mattoni: Daniele Fanì, conosciutissimo nel calcio regionale per i suoi lunghi trascorsi anche sulle panchine di serie D ed Eccellenza, uno stratega di vecchia scuola abituato a vincere campionati e gestire giocatori di personalità. Il Pianella, dai suoi striminziti 12 punti in classifica attuali, gli chiede la salvezza per poi magari rilanciare le ambizioni per un ritorno in Eccellenza nei prossimi anni, categoria in cui la società biancazzurra ha avuto per anni un ruolo di protagonista.

Domenica prossima per Fanì esordio casalingo contro il Piano della Lente, quintultimo con 15 punti: uno scontro diretto da non fallire.