Pianella-Fater Angelini 1-1, derby senza vincitori

Un derby senza vincitori: la sfida pescarese del girone B di Promozione termina 1 a 1. Tra il Pianella e la Fater a vincere è la paura di perdere...

La squadra di Coppa, in realtà, parte bene ed è aggressiva, decisa a prendersi i tre punti della possibile svolta stagionale. In vantaggio subito nel primo tempo, i pianellesi lasciano metri e possesso alla squadra di Nepa nella ripresa. E le occasioni per gli ospiti arrivano subito. Due abbastanza solari, che sono il preludio al pareggio meritato della Fater nel finale.

Prima un gran tiro di Vespucci che termina di un niente a lato, poi Tinari si vede respingere miracolosamente dal numero uno locale un colpo di testa a botta sicura. A pochi giri di lancette dal triplice fischio, arriva il meritato pari con Antinucci che, di testa, realizza l'1-1 finale sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E' il risultato più giusto, ma in classifica nessuna delle due compie il balzo in avanti desiderato: la Fater è ancora ultima con 3 punti e a secco di vittorie in questa stagione, il Pianella sale a quota 6, ma ha il fiato sul collo delle rivali per la salvezza.

Oggi si giocano le altre partite del girone B e la classifica è destinata a cambiare volto. In campo anche la terza cugina pescarese del gruppo, la Turris Val Pescara, di scena alle 14.30 sul campo della capolista Santegidiese, finora 5 vittorie su 5: ci vorrà un'impresa per i ragazzi di Del Zotti.