Promozione, per il Penne un colpo di difesa

Dopo la pesante vittoria casalinga firmata da Francesco Buffetti domenica scorsa al Colangelo, contro la Rosetana, il Penne piazza il primo colpo di mercato della sessione invernale: arriva alla corte di mister Pavone il forte centrale difensivo Davide Natale Mbodj, 28 anni, proveniente dal Mutignano. Il classe 1994 è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara, con cui ha esordito giovanissimo in serie A, prima di vestire le maglie di Aprilia, San Nicolò, Derthona e Catania. Passato allo Spoltore nella stagione 2017/18 in Eccellenza, Mbodj ha mostrato anche un'ottima propensione al gol, realizzando 6 reti nelle ultime quattro stagioni con la maglia del Mutignano. Nel suo curriculum figurano, oltre ad una presenza nel massimo campionato nazionale, anche 3 presenze in C e circa 60 presenze in Serie D, con una rete all'attivo.

Ora il derby di Loreto

Quinto in classifica con 20 punti all'attivo dopo dodici giornate, il Penne continua a credere nelle possibilità di risalita in Eccellenza e si rinforza a pochi giorni da uno scontro diretto fondamentale: il derbyssimo dell'8 dicembre in programma all'Acciavatti di Loreto Aprutino contro il Lauretum, quarto con 21 punti. Una partita che sa sempre richiama un pubblico da categorie superiori e riaccende una sana e storica rivalità di campanile tra i due centri limitrofi dell'area vestina.