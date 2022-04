Promozione, l'Under 19 del Pianella seconda in classifica

A tre giorni dalla chiusura del campionato, il Pianella Juniores vince 7-1 contro lo Scafa e chiude a chiave l’accesso al secondo posto.

Una stagione emozionante che sta portando a un grande traguardo: “Sono molto soddisfatto dei ragazzi – afferma mister Davide Salzetta – mi complimenti con loro per questo obiettivo. Peccato che la prima in classifica non ha mai perso anche se non c’è ancora la matematica che supporta la loro vittoria… Sono 7 punti davanti a noi e basta una partita… La palla è rotonda e non si sa mai…”.

Un sogno chiamato vittoria del campionato ancora svanito del tutto dunque per un team che non aveva obiettivi ben precisi a inizio stagione: “Siamo una squadra nuova, alla prima esperienza nel campionato Juniores Provinciali U19, veniamo dalla fusione di due società – precisa il mister – non avevamo obiettivi ben definiti. Era più che altro una sfida per creare un bel gruppo, e ci siamo riusciti, poi il risultato è arrivato e siamo più che soddisfatti”.

Una stagione per il calcio a Pianella davvero entusiasmante con la prima squadra che, in Promozione, si sta comportando oltre le attese: “Sì, è una bella stagione per tutto l’ambiente” ci dice il mister.

Prossima gara lunedì 2 maggio ore 17,30 contro l’Accademia Biancazzurra all’antistadio di Pescara; poi in casa contro il Pro Tirino per chiudere la stagione in casa della Valle del Fino “gare toste - conclude Salzetta – perché contro di noi tutte vogliono dare il massimo”.