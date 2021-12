Promozione, girone B: vola il Pianella, male Fater e Turris

A 90' dal giro di boa, situazione di classifica e umori diversi per le tre pescaresi impegnate nel girone B di Promozione.

Il Pianella è sicuramente la più felice di tutte, e non solo per la splendida classifica con cui si avvicina alla conclusione del girone d'andata.

La squadra di Marco Coppa, ripescata in categoria, senza paura continua a mettere mattoncini preziosi al castello della salvezza: nell'ultimo turno ha sbancato con un secco 0-2 il campo del Miano fanalino di coda del torneo, balzando al quarto posto, in piena zona play-off. Un sogno ad occhi aperti per tifosi e dirigenti, che però conta soprattutto per il +6 accumulato sulla quintultima. Domenica prossima, in casa contro il Murignano terzo in classifica, sulla carta si gioca uno scontro ad alta quota. Per il giovane allenatore pianellese, però, contano solo i punti che avvicinano la sua truppa alla quota necessaria per confermarsi a fine anno nella categoria.

La Fater Angelini esce con le ossa rotte dalla trasferta sul campo del Villa Mattoni: 6-2. Una sconfitta senza attenuanti quella patita ieri a Sant'Egidio, contro una squadra sulla carta ampiamente alla portata dei rossoblu in quello che doveva essere uno scontro diretto per la salvezza. Inizio disastroso dei ragazzi di Nepa, che al 10' del primo tempo erano già sotto di tre reti. Una giornata negativa che non deve scalfire troppo l'umore della squadra.

Le reti della Fater sono state realizzate da Landucci e autogol (i pescaresi recriminano anche per un rigore fallito). Domenica prossima sfida casalinga contro il Silvi per l'ultima giornata del girone di andata.

La formazione pescarese ha 12 punti, al pari di Mosciano e Turris Val Pescara. La salvezza diretta è a due passi, ma il Morro d'Oro deve recuperare una partita e potrebbe staccarsi. Domenica bisognerà rialzare la testa per chiudere nel migliore di modi l'andata, prima di tuffarsi nel ritorno e alzare il rendimento, soprattutto quello casalingo: le due vittorie ottenute finora sono un bottino magrissimo.

Stesso discorso vale per la Turris Val Pescara di Del Zotti, che chiuderà l'andata in casa contro il Villa Mattoni e non dovrà farsi scappare i tre punti per sperare, nel ritorno, di poter lottare fino alla fine per la salvezza diretta. Nell'ultimo turno, i pescaresi sono crollati a Mosciano perdendo 3 a 1. Un ko preoccupante che ha riabilitato i giallorossi teramani, fino a qualche giorno fa penultimi con 9 punti e adesso di nuovo nel mucchio selvaggio a quota 12 proprio con Turris e Fater.