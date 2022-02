Promozione, girone B: New Club Villa Mattoni - Pianella 2-2

Quattro gol, due per parte e la gara New Club Villa Mattoni e Pianella si chiude 2-2 con i gol di Silvidii e Martinelli per gli ospiti e Bizzarri e Tamburrini per i padroni di casa. Un punto prezioso ottenuto in trasferta per i pescaresi che prima vanno in vantaggio, poi vengono ribaltati dai teramani, ma nel finale con cuore e orgoglio riacciuffano la squadra di Fanì e si prendono il pari.

“Partita durissima, maschia – afferma il tecnico del Pianella Marco Coppa – una squadra che in casa sa farsi rispettare e qualche problema te lo crea. Siamo andati meritatamente in vantaggio e l’abbiamo gestita molto bene nonostante un grande pericolo a inizio gara. Nella ripresa la partita è cambiata dopo aver praticamente regalato due gol al New Club Villa Mattoni ma sono cosa che, nel corso nella stagione possono accadere. Siamo stati - continua Coppa - molto bravi a riprenderla alla fine: un segnale forte di un gruppo che non molla mai. Ci tengo a fare un plauso a tutti i ragazzi che di solito non partono nella formazione titolare, ma che si mettono sempre a disposizione. Anche tutti quelli che entrano dalla panchina o che magari restano fuori sono sempre partecipi, attivi e coinvolti. I risultati che stiamo ottenendo sono frutto del lavoro di tutto il gruppo. Alleno dei ragazzi eccezionali e mi sento fortunato ad essere il loro allenatore”.

Un punto prezioso dunque, considerando anche il campo pesante e allentato dalla neve caduta ieri nella zona di Sant’Egidio alla Vibrata. Ora per il Pianelle si prepara per la prossima gara casalinga: una gara dura e difficile contro il Silvi, una squadra forte che “viene da una striscia di risultati negativi e avrà tanta voglia di riscatto” conclude mister Coppa.