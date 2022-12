Promozione, girone B: Pianella - Teramo 0-3

I tre punti vanno a Teramo; il Pianella in casa cede alla corazzata biancorossa con un deciso 0-3 che lascia ancora i padroni di casa a 12 punti in classifica.

Partita in salita per la squadra del Pescarese: dopo 6 minuti di gioco ospiti già in vantaggio, vantaggio raddoppiato alla fine del primo tempo.

“Il gol loro su punizione ci ha lasciato un ‘handicap’ non indifferente – afferma mister Contini – giocare contro il Teramo già sotto di una rete, è stato difficile nonostante la possibilità di pareggiarla quasi subito. Con il secondo gol, diciamo che la gara si è chiusa in quanto loro sono stati bravi a gestire il resto del match e fare il terzo gol in 10 contro 10. Come abbiamo giocato? Tutto sommato non male – prosegue Contini – sapevamo che i punti salvezza non passavano da questa partita; certo, quando perdi dispiace sempre ma abbiamo fatto del nostro meglio”.

Una nota positiva viene dal pubblico: “E’ stato bello vedere i fan sugli spalti” dice il mister.

Salvezza il prima possibile è la parola d’ordine per il Pianella già da domenica 11 dicembre, ultima del girone di andata (nel turno infrasettimanale di giovedì 8 dicembre il Pianella riposa) prima della sosta natalizia, contro una diretta avversaria: il Morro d’Oro, ultima in classifica a 6 punti.

“Dobbiamo andare a prenderci i tre punti. Finite le partite più complicate con le squadre più toste, da domenica iniziano gli scontri diretti per la salvezza” conclude Roberto Contini.