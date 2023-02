Promozione, girone B: pari con beffa per il Pianella

Una partita impeccabile per il Pianella in casa della Rosetana non basta per portare a casa un colpo da tre punti e scavalcare in classifica il Piano della Lente. I pescaresi subiscono il pareggio a quattro minuti dalla fine: finisce 1-1 con tanto rammarico, ma con la consapevolezza che l’ambiente sta ritrovando entusiasmo. La preziosa vittoria dello scorso turno di campionato contro l’Elicese ha dato nuova linfa e grinta agli uomini di mister Daniele Fanì, che a Roseto è stato il grande ex della partita. Con i teramani ha scritto pagone di storia, vincendo l'Eccellenza e approdando in serie D vent'anni fa.

“Peccato per il pareggio - afferma proprio Fanì – I ragazzi hanno giocato una grandissima partita e la vittoria sarebbe stata una vittoria importante; potevamo anche raddoppiare, poi il loro gol sul finale. Un grande risultato comunque e complimenti a tutti. Faieta? Sta bene, ieri ha fatto una partita straordinaria al di là del gol”. Domenica prossima, 23 febbraio, alle 15, a Pianella in scena in derby con il Loreto, una partita dura contro una grande squadra che sta viaggiando dall'inizio in zona play-off. Un derby sentitissimo che si rinnova. “Ci prepareremo bene in settimana”, la promessa del mister a patron Di Leonardo e ai tifosi biancazzurri.