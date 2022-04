Promozione, girone B: Pianella - Rosetana 2-1

Di Muzio Martinelli regalano tre punti preziosi al Pianella, subito in svantaggio con il rigore della Rosetana siglato da Petre.

La grinta, l’orgoglio sono stati gli ingredienti che hanno portato gli uomini di mister Coppa a vincere una gara che sembrava subito compromessa.

Pescaresi ad un passo dai play-off. “Abbiamo bassissime possibilità – ammette mister Marco Coppa – ma lotteremo con le unghie e con i denti per finire al meglio questo campionato unico. Un percorso importante, oltre ogni aspettativa considerando le enormi difficoltà che abbiamo affrontato”.

Poi Coppa torna sul successo sulla Rosetana, vittoria di prestigio anche nella storia del club pianellese, con lunghi trascorsi in Eccellenza, contro una delle realtà storiche del calcio abruzzese (con un passato anche nei professionisti). “Ottima gara in rimonta – continua il mister - veramente complessa visto che dopo un minuto abbiamo preso un rigore che poteva costarci caro. Certo, non è stato facile e la partita è stata in salita ma siamo stati bravi a restare mentalmente nel match specie nella ripresa quando siamo stati bravi a riprenderla e vincerla con merito. Una vittoria ancora più importante perché conquistata contro una squadra davvero organizzata alla quale faccio un plauso insieme al suo allenatore; una squadra che non merita la posizione in classifica. Tornando a noi, oltre all’orgoglio di cui ogni giorno mi riempiono i miei ragazzi oggi un encomio ai miei due collaboratori: Mirco e Davide che, con i loro consigli hanno praticamente determinato il risultato e la vittoria finale”.

Prossima gara del Pianella di nuovo in casa contro il Miano ultimo in classifica e già retrocesso: occasione per ufficializzare la qualificazione ai play-off e blindare il quarto posto.