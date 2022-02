Promozione, girone B: Pianella - Mosciano 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Pianella

Il Pianella rialza la testa: al Caprarese di Spoltore va di scena il Nannarone gol show e il raddoppio del solito Manuel Di Muzio: 2 a 0 sul Mosciano. La formazione pescarese consolida il quarto posto in classifica, in piena zona play-off. Biancazzurri a +4 dalla sesta, Morro d'Oro.

Mister Marco Coppa commenta così la vittoria dei suoi: "Partita approcciata benissimo, dominata dall'inizio alla fine; abbiamo sofferto nel secondo tempo le scorribande avversarie, ma con gli attaccanti pericolosi che ha il Mosciano ha, era prevedibile. Un grande applauso ai ragazzi che hanno dato il massimo, sono stati fantastici a loro va il grande merito in quanto, tra mille difficoltà, stanno sorprendendo. Il campionato è ancora lungo, la classifica è incerta specie nelle parti basse; questo significa che dobbiamo stare attenti".

Occhio dunque anche al prossimo avversario, il New Club Villa Mattoni (in trasferta al Secondario Ea Di Sant'Egidio alla Vibrata): "La squadra con il miglior allenatore della categoria e del girone", afferma mister Coppa riferendosi al collega Daniele Fanì, per anni il tecnico più vincente dell'Eccellenza abruzzese.