Promozione, girone B: Pianella ko nel recupero

Il 2022 comincia con una sconfitta "casalinga" per il Pianella, che continua il suo campionato "itinerante", non avendo ancora a disposizione il campo della propria città per un cantiere infinito che la burocrazia non riesce ancora a chiudere, consentendo ai biancazzurri di tornare a giocare davanti alla propria gente e allenarsi regolarmente "in casa".

Era una gara proibitiva per i ragazzi di mister Coppa quella di ieri, il recupero contro il Fontanelle, una delle corazzate del torneo. I teramani si sono imposti 2-0 sul Pianella allo stadio di Spoltore, ma nel finale i pescaresi avrebbero potuto riaprire i giochi con un calcio di rigore, purtroppo fallito.

Risultato finale a favore degli ospiti, ma il tecnico del Pianella, Marco Coppa, lo definisce giusto “per quello che si è visto in campo. Il Fontanelle si è dimostrato squadra di categoria superiore e, sebbene con due rigori, ha meritato la vittoria. Peccato per noi - aggiunge Coppa - per il rigore sbagliato nel finale di gara perché potevamo riaprirla. I ragazzi ce l’hanno messa tutta ma abbiamo pagato a caro prezzo lo stop di due mesi. A loro non posso rimproverare nulla, piuttosto mi faccio io un mea culpa per questa sconfitta. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima trasferta di domenica, sul campo dell'Hatria, contro un’altra ottima squadra".