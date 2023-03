Promozione, girone B: colpo-salvezza del Pianella

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: arrivano tre punti essenziali come il pane per il Pianella che, in casa del Casoli di Atri, passa con uno spettacolare 3-5 scacciando per una settimana i brutti pensieri. Una bella partita dei biancazzurri di Fanì, mai messa in discussione “...anche se ci siamo complicati un po’ di la vita, dato che vincevamo 4-0. Abbiamo giocato bene fino a quando ci siamo rilassati, ma alla fine era decisiva la vittoria e quella abbiamo ottenuto”, come ha commentato nel finale lo stesso allenatore di Alba Adriatica che siede da qualche settimana sulla panchina dei pescaresi. Tre punti d’oro, dato che la sconfitta del Piano della Lente contro l’Elicese permette al Pianella di salire di una posizione in classifica (quartultimo posto) e mettere nel mirino il New Club Villa Mattoni, quintultimo, a soli tre punti di distanza. La salvezza diretta oggi è a solo 4 punti, ma mancano sei giornate alla fine della stagione e per la squadra del patron Di Leonardo evitare la roulette degli spareggi sarà molto difficile.

Per riuscirci, servirà un risultato positivo in un'altra gara importante, in programma domenica 12 marzo a Pianella, ore 15, contro il Favale 1980, terza forza del girone B alle spalle delle corazzate Teramo e Turris. “Una buona squadra, con giocatori forti: sarà una bella partita”, conclude il tecnico Fanì.