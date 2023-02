Promozione, girone B: il Penne vince in trasferta e spera ancora nei play-off

Con le reti di Di Simone e Ndiaye, il Penne espugna il campo del Piano della Lente (1-2), infila il secondo successo consecutivo, ed interrompe un digiuno di vittorie lontano dalle mura amiche che durava da quasi tre mesi. In vantaggio dopo un quarto d'ora nella prima frazione, i biancorossi sprecano un paio di palle per il raddoppio, e subiscono il pari nell'unico tiro in porta dei locali abili a capitalizzare una punizione dal limite con Nicolini. Ad inizio ripresa il nuovo fulmineo vantaggio di Ndiaye difeso a denti stretti, e Penne vicino al tris nel finale con una magia di Cacciatore rientrato dopo un lungo infortunio.

Avvio di gara subito favorevole ai biancorossi che creano un paio di presupposti importanti per sbloccare il risultato, ma alla fine passano alla prima vera azione del match con Di Simone, abile al 14' a trovare il tempo giusto di testa in area e trafiggere l'estremo di casa per il gol del vantaggio. Penne che sembra poter amministrare senza grossi patemi la contesa, due volte alla conclusione con Reale, che nel primo caso approfitta di un errore in uscita dei teramani ma non riesce ad angolare la conclusione, nel secondo trova una deviazione di un difensore di casa che per poco non spiazza il proprio portiere, salvato da un intervento a liberare sulla linea di porta. Padroni di casa che tuttavia si dimostrano cinici nell'unico tiro in porta della prima frazione: Nicolini è bravo e fortunato sugli sviluppi di un piazzato dal limite, a trovare l'angolo giusto beffando Falzano sul proprio palo con una conclusione radente che rimbalza a pochi passi dalla porta e si infila all'angolino. Subìto il pari il Penne prova a ributtarsi in avanti, ed a due minuti dal termine è Surugiu a sfiorare il nuovo vantaggio con un colpo di testa in area che supera l'estremo di casa ma si stampa sulla parte alta della traversa.

Al rientro dagli spogliatoi la rete che decide il match dopo pochi secondi, con Ndiaye che si fa trovare pronto sul cross di Carminelli riuscendo a colpire in precario equilibrio, timbrando il suo quarto centro in biancorosso, terza rete nelle ultime due gare, che risulterà decisivo nell'economia del confronto. Sotto una copiosa pioggia il match si fa spigoloso, i padroni di casa prendono in mano le redini dell'incontro ma non riescono di fatto quasi mai a pungere dalle parti di Falzano, impegnato più che altro su un paio di uscite, e su un intervento in tuffo dopo una conclusione dal limite, con il pallone finito sulla respinta sui piedi di un attaccante di casa fermato tuttavia dalla segnalazione di offside. Successo che permette ai ragazzi di Pavone di conservare il quinto posto resistendo agli assalti del Mutignano, e di mantenere ancora accessa la fiammella di speranze playoff; sabato nell'anticipo altro turno fondamentale, questa volta al Colangelo, contro il New Club Villa Mattoni.

PIANO DELLA LENTE-PENNE 1-2: il tabellino

PIANO DELLA LENTE: Di Giuseppe, Diagne, Escande, Iampieri, De Carolis, Barbosa, Kane, Cettou (41'pt Di Domenicantonio), Nicolini, Rinaldi (23'st Stefanazzi), Bucciarelli. A disp. Di Domenico, Serafini, Pompili, Marini, Di Giandomenico, Verruschi. All. Bucciarelli.

PENNE: Falzano, Carminelli, Di Pentima, Sablone, D'Addazio, Di Simone, Buffetti, Reale, Di Martino (15'st Grande), Ndiaye (30'st Di Domizio), Surugiu (32'st Cacciatore). A disp. D'Intino, Tonelli, Petrucci, Marchionne, Barlaam, Rossi. All. Pavone.

Arbitro: Saraceni di Vasto.

Reti: 14'pt Di Simone (P), 33'pt Nicolini (PL), 1'st Ndiaye (P).

Note: ammoniti Di Simone, Buffetti, Reale, Di Martino (Penne), Escande, Cettou, Nicolini (Piano della Lente).