Promozione, girone B: il Penne a Morro d'Oro

Turno di anticipo per la Promozione girone B, che scenderà in campo domani, sabato 11 febbraio, alle 15, per la 21a giornata della stagione. Trasferta durissima per il Penne al Comunale di Morro d'Oro contro quella che probabilmente è la squadra più in forma del momento insieme alla capolista Città di Teramo, in una gara che rievoca ben altri scenari in categorie superiori. Non inganni la classifica, i morresi attualmente quintultimi a quota 19 punti, con l'avvento in panchina di mister Natali hanno messo il turbo: 4 vittorie ed 1 pareggio nelle ultime cinque gare il bottino più recente, che sale a 5 vittorie ed 1 pari se si considera anche il doppio successo nel match contro il Pianella (primo risultato invalidato causa errore tecnico del direttore di gara) poi rigiocato e vinto di nuovo.

Una squadra lanciatissima insomma, che a dicembre stentava nei bassifondi di classifica ed oggi di fatto sembra trasformata, soprattutto alla luce di successi contro avversari di alto livello come Mutignano (sconfitto a domicilio nell'ultima gara), e Mosciano (profondamente rinnovato dal mercato di dicembre ed affidato alle cure di mister Guido Di Fabio). Sarà insomma una gara complicatissima per i ragazzi di mister Pavone, che domenica con il netto successo sul Pianella hanno ripreso ossigeno dopo tre sconfitte consecutive che avevano abbattuto non poco l'ambiente. La voglia di dare continuità ai risultati si unisce anche al desiderio di dedicare un successo alla famiglia Toppeta, dopo la scomparsa nei giorni scorsi di Bernardo Toppeta, storico segretario del club per tanti anni. Dirigerà l'incontro Elena Bomba di Lanciano, coadiuvata da Francesco Pizzuto e Gino Pio Luciani di Vasto.