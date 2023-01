Promozione, girone B: il Penne cade in trasferta

Brusco stop esterno per i biancorossi, che interrompono a Fontanelle di Atri la serie di due successi consecutivi sprecando una ghiotta occasione per accorciare sulla zona play-off. A pesare sul risultato l'errore dagli undici metri di Ndiaye nella ripresa, che si fa respingere un calcio di rigore da Camaioni con conseguente conclusione sballata di Cornazzani sulla ribattuta, ma la sconfitta è figlia soprattutto di un primo tempo sotto tono degli uomini di Pavone, che rischiano a più riprese di andare sotto prima del gol partita di Bontà. Reazione che si è vista solo nella seconda parte del secondo tempo, quando il rigore ed un paio di palle gol importanti potevano rimettere il match sui binari giusti.

Avvio di gara con i biancorossi subito propositivi, al tiro dopo tre minuti con D'Amico che dal limite dell'area manda alto. Sarà tuttavia solo un fuoco di paglia visto che i padroni di casa prendono subito possesso del centrocampo e schiacciano il Penne nella propria metà campo, creando numerosi grattacapi alla retroguardia pennese soprattutto con l'attivissimo Mattia Bontà che imperversa sulla fascia sinistra. Fontanelle che cresce con il passare dei minuti ed al 19' sfiora il vantaggio con Eugenio Bontà, che in maniera forse fortuita, devia in porta una corta respinta di D'Intino su cross dalla sinistra, provvidenziale la chiusura della difesa pennese che sventa sulla linea il vantaggio locale.

Dopo mezzora il gol partita: ancora Mattia Bontà in area calcia a botta sicura, D'Intino si supera in tuffo e respinge ma nulla può sul tap-in di Eugenio Bontà che da due passi insacca il gol partita. Il Penne prova a reagire ma pare frastornato, ed i tentativi in fase offensiva si limitano ad una conclusione di Di Domizio dal limite che Camaioni, protagonista dei suoi nella ripresa, blocca a terra senza grossi affanni; la prima frazione si chiude così con il meritatissimo vantaggio dei locali.

Arriva alla mezzora della ripresa l'occasione per Ndiaye: calcio di rigore per fallo di mano in area locale, dal dischetto va il bomber che si lascia ipnotizzare dall'estremo di casa, sulla ribattuta Cornazzani da buona posizione spara alle stelle. Il rigore parato aumenta l'autostima dei giallorossi che difendono compatti, il Penne sfiora ancora il pari con una punizione dal limite di Di Pentima che termina a lato non di molto, poi in pieno recupero ci prova Surugiu che, da posizione leggermente decentrata, non riesce ad incrociare il diagonale bloccato a terra da Camaioni.

Termina così con un'amara sconfitta la trasferta sul campo di un Fontanelle che accorcia a meno due dai biancorossi e si ripresenta minaccioso nei quartieri alti della classifica. Per il Penne un'occasione mancata per proseguire il filotto decisivo e provare a riaprire i giochi per la zona playoff: al momento i ragazzi di mister Pavone sono quinti ma sarebbero fuori per il distacco punti accumulato sulla seconda in classifica, la Turris Val Pescara, oggi sconfitta in casa e rimasta dunque a dodici lunghezze. Sabato saranno proprio i pescaresi gli avversari dei biancorossi al "Colangelo" in una gara, a questo punto, da non steccare assolutamente.

FONTANELLE-PENNE 1-0: il tabellino

FONTANELLE: Camaioni, Spahiu, Sulaj, Maranella, Tarquini (1'st De Luca), Faragalli, M.Bontà (45'st Calvarese), Foglia, Bizzarri (22'st De Remigis), Perini, (37'st Arveda), E.Bontà. A disp. Cerasi, Marcozzi, Ciarrocchi, Olivieri. All. Bizzarri.

PENNE: D'Intino, Carminelli, Di Pentima (45'st Di Martile), Iannascoli (9'st Reale), Di Simone, Mbodj, Buffetti (42'st Di Martino), D'Amico (9'st Surugiu), Cornazzani, Ndiaye, Di Domizio (20'st Rossi). A disp. Falzano, Palmucci, Grande, Sacripante. All. Pavone.

Arbitro: Fantozzi di Avezzano.

Rete: 29' pt E. Bontà .

Ammoniti: Mbodj, Cornazzani (Penne), Spahiu, De Remigis (Fontanelle).