Promozione, girone B, Morro d'Oro - Pianella 2-1

Una sconfitta che non ci voleva, quella sul campo del Morro d’Oro, per il Pianella che esce sconfitto per 2-1 nel primo degli scontri diretti per la salvezza. La sosta natalizia permetterà alla squadra di metabolizzare il girone e andata per riprendere la scalata ai tre punti. “Era una partita da non perdere e invece siamo stati puniti da due errori della difesa che hanno prodotto due gol degli avversari – dice mister Roberto Contini – che, purtroppo, non siamo riusciti a riprendere. Ora la situazione è molto dura ma credo nei miei ragazzi e sono sicuro ne verremo fuori; serve un super girone di ritorno per recuperare tutti i punti lasciati per strada all’andata”.

Cattiveria e crederci di più dovranno essere gli ingredienti della ripartenza dopo la sosta natalizia, in programma domenica 8 gennaio 2023 in casa del Mosciano.