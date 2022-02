Promozione, girone B: il Pianella riparte con un punto prezioso

Squadra in casa

Squadra in casa Pianella

Dopo il recupero della gara con il Fontanelle giocato mercoledì scorso, il Pianella riparte dal punto ottenuto, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione girone B, in trasferta contro l’Hatria. Finisce 0 a 0, ma è un pari che vale, arrivato al termine di una gara dura, maschia ed equilibrata, e che basta ai pescaresi per tenersi stretto il quarto posto che oggi varrebbe la qualificazione ai play-off per l'Eccellenza.

Mister Marco Coppa commenta così il risultato: "Risultato giusto, abbiamo provato a vincere alla fine ma non ci siamo riusciti. É comunque un punto importante, in trasferta contro un avversario difficile. Ora andiamo avanti e pensiamo al prossimo incontro".

Intanto il Mutignano vince 3-0 contro la Rosetana e si riprende il terzo posto ai danni del Pianella. Ecco perché la gara di domenica prossima, 20 febbraio, in casa contro il Mosciano (che viene dalla sconfitta per mano della capolista Santegidiese) può essere davvero importante per misurare le ambizioni dei biancazzurri.