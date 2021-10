Per le pescaresi di Promozione un week-end senza vittorie

Solo pareggi per le tre pescaresi del girone B di Promozione. La Turris Val Pescara torna con un punto e la porta inviolata da Casoli di Atri, fa lo stesso la Fater Angelini a Morro d’Oro, mentre il Pianella in casa chiude sul 2 a 2 contro il Villa Mattoni.

In classifica, dopo quattro giornate, la migliore delle tre è la formazione del giovane tecnico Marco Coppa, con 4 punti. Leggermente dietro la Turris, che ha messo insieme 3 pareggi ma ha una partita da recuperare. Maluccio la Fater, con due pareggi e due sconfitte finora.

GIRONE C

Nel girone C, l’Elicese si fa sorprendere in casa dall’arrembante capolista Tollese (1-2), mentre lo Scafapassocordone è più forte delle pesanti assenze in attacco (Traorè e Di Nardo fuori uso) e strappa un buon punto sul campo del San Salvo. Gli scafesi con 7 punti sono quinti e in piena corsa per le prime posizioni (la Tollese prima a quota 9). A Elice si lotta per la salvezza: terzultimo posto con 3 punti.

COMMENTI

Roberto De Melis, tecnico dello Scafapassocordone, ha commentato così il pari di San Salvo: “Un punto pesante, visto che l’abbiamo ottenuto senza gli attaccanti titolari. Ma ci sono i ragazzi ed è giusto che si possano giocare le loro chance. Sono contento di quello che hanno fatto. Abbiamo regalato un tempo, loro sono una squadra scorbutica, brava sulle seconde palle. Peccato per l’autogol da calcio d’angolo. Nella ripresa cambio di rotta di tutti, per voglia e mentalità. Abbiamo rischiato di vincerla, e mi sarebbe piaciuto. Ma guardiamo avanti con ottimismo. Faccio un plauso ai ragazzi per la prestazione, ora in settimana ripartiamo sperando di recuperare qualche elemento”.