Promozione, girone B: Fater - Pianella 2-0

Due episodi decidono il derby pescarese del girone B di Promozione tra il Pianella e la Fater Angelini, giocato al campo ex Gesuiti. E' finita 2-0 per la squadra di Fabio Nepa, mentre i ragazzi di mister Coppa tornano a casa a mani vuote e interrompono la loro corsa nelle alte sfere della classifica. La Fater non molla e continua a lottare per la salvezza. Davanti i rossoblu hanno il recupero di mercoledì contro il Morro d'Oro e la sfida di domenica contro il Miano.

Il primo gol della Fater lo firma un imprendibile Faieta, bravo ad incornare di testa su cross di Piccioni. Poi è lo stesso Faieta che si invola verso la porta avversaria senza riuscire a concludere a rete, l'azione prosegue e in mischia arriva l'autorete degli ospiti che fissa il punteggio sul 2-0 finale.

Nel derby, è spiccata la presenza in campo di Giacomo Donatelli, under classe 2005 della Fater, partito titolare e autore di una buonissima prestazione

Due episodi che hanno spezzato un match equilibrato. "Ci è mancato di un pizzico di cattiveria sotto porta – dichiara mister Marco Coppa – un elemento che ha contraddistinto tutta la nostra partita. Complimenti agli avversari per il bellissimo gol su calcio d’angolo, e il raddoppio è venuto dopo a causa di una nostra distrazione; due aspetti che hanno fatto la differenza. Facciamo tesoro di questi errori – conclude il mister – e pensiamo a prossimo avversario che, secondo me, è tra le tre squadre più forti del campionato: Turris Calcio Val Pescara".

Il presidente Dino Luciani: "La squadra oggi non è entrata in campo al meglio, abbiamo sbagliato diverse occasioni ma ci può stare; veniamo dal turno infrasettimanale di Coppa Abruzzo e non ho nulla da rimproverare alla squadra. Il campionato è ancora lungo, abbiamo ottenuto prestazioni e risultati importanti, ora testa alla prossima gara".