Promozione, girone B: c'è il derby Turris - Penne

Squadra in casa Penne

Si giocherà sul sintetico del campo "Ettore D'Agostino" di Zanni, a Pescara, il primo derby pescarese della stagione nel girone B di Promozione. E sarà subito un big match, quello valido per la terza giornata del campionato: Turris Val Pescara - Penne.

Sul sintetico pescarese, fresco di restyling e inaugurato proprio oggi dall'amministrazione comunale, andrà in scena una gara di fondamentale importanza per i biancorossi, che proveranno a dare continuità alla netta affermazione sul Fontanelle affrontando la compagine di mister Del Zotti, che dopo la vittoria nel recupero di mercoledì contro il New Club Villa Mattoni gira a punteggio pieno dopo due giornate.

Mister Pavone avrà a disposizione Di Simone, di nuovo disponibile dopo aver scontato i due turni di squalifica rimediati nella passata stagione, ma dovrà rinunciare a Reale, espulso nel finale di gara contro il Fontanelle. Dovrebbe tornare disponibile a centrocampo il 23enne Francesco Buffetti, che dopo alcuni problemi ad inizio stagione è tornato ad allenarsi in gruppo.

Fischio d'inizio previsto per domenica alle 15:30, a dirigere il match sarà il signor Gabriel Ragona di Vasto, coadiuvato dagli assistenti Alberto Colonna della sezione di Vasto e Felice Mazzocchetti di Teramo.