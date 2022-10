Promozione: c'è il derby Pianella - Penne

Occhi puntati sul derby del "Nardangelo" di Pianella: domani pomeriggio, domenica 16 ottobre, alle 15:30, i ragazzi di mister Pavone proveranno a rialzarsi dopo le due cocenti sconfitte consecutive, contro i biancazzurri guidati dall'ex fantasista biancorosso Roberto Contini, protagonista di una leggendaria stagione di serie D con Andrea Camplone in panchina.

Con tre punti conquistati in quattro gare, per i biancorossi l'imperativo sarà quello di tornare dalla trasferta con punti vitali in tasca. Non sarà affatto facile, al cospetto di un avversario che ha già messo in mostra ottime individualità nelle prime giornate, su tutte il bomber argentino Nicolini, e che solo domenica ha conosciuto la prima sconfitta in campionato sul difficile campo del Mutignano.

Due vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta dunque il ruolino degli uomini di mister Contini che possono contare sulla seconda miglior difesa del torneo, con quattro reti al passivo, due delle quali subite solo nell'ultima gara.

Biancorossi decimati in difesa con Di Simone squalificato e capitan D'Addazio ancora alle prese con i postumi dell'infortunio alla spalla subito nel match di sabato con il Teramo, che l'aveva costretto ad abbandonare il campo dopo appena dieci minuti di gara. A dirigere l'importante incontro Costantini di Pescara.