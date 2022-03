Promozione, girone B: Casoli - Pianella 0-0

Mancano cinque giornate alla fine del campionato di Promozione e nel girone B la Santegidiese è salda in vetta alla classifica con alle spalle in Fontanelle e il Pianella che, con il punto conquistato ieri sul campo del Casoli di Atri sale a quota 33 (sempre a pari merito col Mutignano).

Una gara è stata a senso unico in il Pianella ha dominato per tutti i novanta minuti mancando solo nel gol e sbagliando, sul finale, un rigore con bomber Di Muzio.

Mister Marco Coppa, però, è più che mai soddisfatto dei suoi ragazzi a cui fa un elogio particolare per la capacità di essere “diventata una squadra in grado di giocare contro chiunque nonostante le enormi difficoltà che viviamo da otto mesi".

"Partita condotta alla grande - continua mister Coppa - forse una delle migliori prestazioni della stagione. Abbiamo creato tante occasioni mancando purtroppo la stoccata finale, poca cattiveria sotto porta. All'avversario non abbiamo concesso mai nulla se non due mischie nel finale senza però crearci problemi. Grande rammarico per il rigore sbagliato da bomber Di Muzio sul finale; peccato davvero perché probabilmente avremmo vinto meritatamente la gara ma il calcio è così: non basta meritare, bisogna determinare. E noi lì abbiamo peccato oggi. Complimenti agli avversari che hanno disputato una partita onesta portando a casa un punto che fa classifica. A noi - conclude il tecnico - resta la grande prestazione a cui guardare sempre per toglierci ancora delle soddisfazioni a cinque giornate dalla fine”.