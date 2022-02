Promozione, girone B: Casoli - Fater Angelini 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Fater Angelini

La fortuna continua a voltare le spalle a Mister Nepa e ai suoi ragazzi: è arrivata sul campo del Casoli di Atri l'ennesima immeritata sconfitta, a pochi giri di lancette dal triplice fischio e nell'unica vera occasione da gol creata dai padroni di casa. Un ko pesante per i pescaresi, in uno scontro diretto di vitale importanza per le ambizioni di salvezza di entrambe le squadre.

Il Casoli se lo aggiudica e adesso è quintultimo e vede la salvezza diretta distante solo un punto. La squadra di Nepa invece è penultima con 14 punti e dovrà compiere un'impresa per uscire dalle sabbie mobili, altrimenti dovrà lottare nei play-out.

La partita

Primo tempo di marca rossoblu: è Musto ad avere una ghiotta occasione per portare in vantaggio la Fater, ma niente da fare. Anche la ripresa vede la Fater più intraprendente del Casoli: gran palla di Musto a Landucci che di testa mette fuori di poco.

All'87' la beffa: palla che sbatte sul palo e si infila alle spalle dell'incolpevole ed inoperoso, fino a quel momento, Olivieri. Reazione rabbiosa della Fater: su azione d'angolo il numero uno del Casoli prima esce a vuoto, poi salva su Tacconelli che tira a botta sicura.

Niente da fare, alla fine arriva un altro ko. La distanza dalla salvezza diretta rimane a sei punti e i pescaresi vogliono crederci fino alla fine.

Testa al prossimo match: domenica alle 15 in casa contro il Morro d'Oro.